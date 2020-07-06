قناة النادي: البدء في تنفيذ استاد الزمالك فورا

أعلنت قناة الزمالك عن بدء التنفيذ في استاد النادي في 6 أكتوبر "فورا".

وقال أحمد جمال مقدم برنامج "زمالكاوي": " تم عرض التصميم النهائي لاستاد الزمالك اليوم على مجلس إدارة النادي".

وشدد "والتنفيذ سيبدأ فيه فورا".

وفي وقت سابق، قال مرتضى منصور رئيس النادي عبر فيسبوك: "تعرض قناة الزمالك الليلة أضخم مشروع في تاريخ أندية مصر الذي يتضمن فرع النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر واستاد الزمالك العالمي".

وصرح عبر قناة النادي بعد ذلك، بتشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس النادي أحمد جلال إبراهيم للإشراف على مشروع فرع النادي الجديد، والاستاد.

وكذلك استعرض البرنامج الرئيسي في القناة تفاصيل إنشاء فرع النادي الجديد في 6 أكتوبر، غرب القاهرة.

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