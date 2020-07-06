شاهد - ماذا يحدث في توتنام؟ اشتباك بين سون ولوريس

دخل ثنائي توتنام الإنجليزي سون هيونغ مين وهوجو لوريس في مناوشات وصلت لاشتباك بالأيدي، بين شوطي لقاء السبيرز أمام إيفرتون.

توتنام يواجه إيفرتون في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

شوط أول انتهى بتقدم توتنام بهدف مقابل لا شيء، في شوط لم يشهد أي فرص تُذكر من إيفرتون باستثناء تسديدة واحدة مع نهاية الشوط الأول.

تسديدة إيفرتون جاءت عن طريق ريتشارليسون، لينفجر بعدها هوجو لوريس في وجه سون، بسبب عدم عودة الأخير للدفاع.

غضب لوريس ضد سون، تحول لمناوشات قوية بل ووصل لاشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل أكثر من لاعب في صفوف توتنام في محاولة لتهدئة الأمور.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

ومع انطلاق الشوط الثاني ودخول اللاعبين لأرضية الملعب، اعتذر لوريس لـ سون.

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