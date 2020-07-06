الأهلي: فايلر يجري المسحة الأربعاء ويقود التدريبات بعد نتيجتها

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 21:48

كتب : حسام نور الدين

ريني فايلر - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن ريني فايلر المدير الفني للفريق سيخضع لمسحة كورونا، بعد غد الأربعاء ، حيث وصل للقاهرة اليوم الإثنين.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "فايلر سيجري مسحة كورونا بعد غدٍ الأربعاء من أجل الاطمئنان على سلامته كما حدث مع جميع أفراد الجهاز الفني والإداري والعاملين وكذلك لاعبي الفريق. هناك تنسيق كامل لإتمام هذا الأمر من أجل الاطمئنان على سلامته".

وأضاف " فايلر سيبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة فور ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها وذلك من أجل الاطمئنان على سلامته وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق".

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وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد عقد فايلر لمدة موسم جديد، وذلك بعد نهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي.

وتستأنف بطولة الدوري المصري في السابع من شهر أغسطس المقبل.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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