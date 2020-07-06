مدافع ليفربول السابق: لست واثقا إن كان تياجو ألكانتارا أنسب اختيار للفريق

على الرغم من الإشادة به لكن يؤمن جوزيه إنريكي لاعب ليفربول السابق أن تياجو ألكانتارا ليس أنسب اختيار للفريق في الانتقالات المقبلة.

وقال إنريكي لموقع "ستاديوم أسترو" اليوم الإثنين: "إن ضمه ليفربول فهذا سيكون لأن يورجن كلوب مدرب الفريق اتصل به وتحدث معه وأخبره أنه سيلعب بشكل أساسي".

وواصل "أؤمن أنه سيكون جيد جدا لنا لكن كم سننفق على ضمه؟ كم سنة سيقدمها تياجو للفريق؟ هذها الأسئلة يجب أن نجيب عليها".

واستدرك "لست واثقا إن كان تياجو أنسب اختيار لليفربول أم لا، لكنه لاعب لا يصدق بلا شك وسيلعب بشكل أساسي".

وربطت التقارير الصحيفة تياجو بالانضمام إلى ليفربول.

وكشف كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ في وقت سابق بأن تياجو يريد خوض تحد جديد.

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