اتحاد الكرة: لن نطلق اسم صلاح على كرة الدوري المصري أو إحدى القاعات

أوضح أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري أن تكريم محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي لن يكون بإطلاق اسمه على كرة الدوري المصري الموحدة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال عمرو الجنايني رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "أنا على تواصل مع صلاح، لكي نرى الموعد المناسب له من أجل الاحتفال به في مصر كونه أول لاعب يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

ورد على سؤاله (هل نطلق اسم صلاح على إحدى قاعات اتحاد الكرة؟) بقوله "سنرى التكريم المناسب له".

أما محمد فضل عضو اللجنة الخماسية فرد على السؤال نفسه بقوله "هل رأينا من قبل اسم نجم عالمي على قاعة في اتحاد كرة بلاده، بالطبع لا".

وأضاف "صلاح قدوة لنا جميعا، لكن مصر بها رموز عديدة".

وشدد "أيضا ليس من المنطق أن نطلق اسم صلاح على الكرة الموحدة للدوري المصري".

وتساءل "هل هناك كرة اسمها ليونيل ميسي؟ أو كرة اسمها كريستيانو رونالدو؟ لا يوجد مثل هذا الأمر بالطبع، لكن سيتم تكريمه".

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، فضلا عن العديد من الجوائز الفردية التي يحصدها باستمرار.

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