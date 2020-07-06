اتحاد الكرة: لن نطلق اسم صلاح على كرة الدوري المصري أو إحدى القاعات

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 16:07

كتب : عاطف شادي

محمد صلاح وماني وفان دايك وفيرمينو وأليسون يحتفلون بقلب الدوري لليفربول

أوضح أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري أن تكريم محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي لن يكون بإطلاق اسمه على كرة الدوري المصري الموحدة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال عمرو الجنايني رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "أنا على تواصل مع صلاح، لكي نرى الموعد المناسب له من أجل الاحتفال به في مصر كونه أول لاعب يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

ورد على سؤاله (هل نطلق اسم صلاح على إحدى قاعات اتحاد الكرة؟) بقوله "سنرى التكريم المناسب له".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية مؤتمر كلوب: صلاح استحق ركلة جزاء.. وأخيرا تحقق ما طلبته منذ 20 عاما صلاح ثاني أسرع مئوي.. تاريخ جديد للملك المصري صلاح يصنع وليفربول "البطل" يحتفل بلقب الدوري بثنائية في أستون فيلا

أما محمد فضل عضو اللجنة الخماسية فرد على السؤال نفسه بقوله "هل رأينا من قبل اسم نجم عالمي على قاعة في اتحاد كرة بلاده، بالطبع لا".

وأضاف "صلاح قدوة لنا جميعا، لكن مصر بها رموز عديدة".

وشدد "أيضا ليس من المنطق أن نطلق اسم صلاح على الكرة الموحدة للدوري المصري".

وتساءل "هل هناك كرة اسمها ليونيل ميسي؟ أو كرة اسمها كريستيانو رونالدو؟ لا يوجد مثل هذا الأمر بالطبع، لكن سيتم تكريمه".

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، فضلا عن العديد من الجوائز الفردية التي يحصدها باستمرار.

اقرأ أيضا:

أزارو قد يحصل على فرصة جديدة في الأهلي

عودة حمدي فتحي

لاعب وصنايعي خياطة يسعى لتحقيق حلمه

يونايتد يجدد عقد نجم الوسط

نجم الأهلي السابق: فالنسيا حاول ضمي

محمد صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجنايني: نسعى لتقليص الفجوة بين مصر والكرة العالمية.. المجاملة فساد 19 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: لن نطلق اسم صلاح على كرة الدوري المصري أو إحدى القاعات 31 دقيقة | المحترفون
كرة يد - إسلام حسن: لدينا منافسة شرسة في الدوري.. تعرضت لفترة صعبة بعد إصابتي القوية 37 دقيقة | رياضات أخرى
رسميا - كرة يد.. الشارقة الإماراتي يجدد عقده مع علي زين 51 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة يقدّم كرة الدوري المصري الموحدة 59 دقيقة | مصر
بيرناردو سيلفا: لم نلعب مباراة سيئة أمام ساوثامبتون القوي للغاية ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو عن سخرية أرسنال: يستمتعون بمشاكلنا بسبب ورطتهم.. سننتظرهم في ملعبنا ساعة | أوروبا
منافس الزمالك - الرجاء يبدأ استعادة بعض اللاعبين العالقين خارج المغرب ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك