سولشاير يشرح لماذا يتألق مارسيال مع يونايتد.. ويشيد بـ جرينوود

أرجع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد سبب تألق أنتوني مارسيال مهاجم الفريق خلال الفترة الحالية إلى خلق الفرص.

وسجل مارسيال 20 هدفا في الموسم الجاري مع يونايتد بعد هدفه في شباك بورنموث.

وقال سولشاير للصحفيين: "أعتقد أن الفريق يخلص فرصا، وأنتوني يعمل بجد كما أنه يلعب كمهاجم صريح مؤخرا ويبدل مركزه أحيانا مع ماركوس راشفورد".

وواصل "هدف مارسيال ضد بورنموث هو بدأه من اليسار ثم سدد الكرة في أعلى الزاوية".

وأشادة سولشاير كذلك بماسون جرينوود جناح يونايتد الشاب صاحب الـ18 عاما.

وعن احتمالية ضمه لمنتخب إنجلترا قال: "إن استطعت تحمل اللعب لمانشستر يونايتد فسوف تستطيع تحمل أي شيء آخر وماسون يمتلك الإمكانيات".

وأكمل "لذا هو يستطيع اللعب لمنتخب إنجلترا الأول أو لمنتخب تحت 21 عاما، أنا لا أهتم لأنني أعرف أنه يبلي بلاء حسنا معنا ومن الرائع تواجده معنا".

وأضاف المدرب النرويجي "هو لاعب موهوب سيسجل دائما الأهداف وهو لاعب متواضع ويرغب في التعلم ويستمع ويعمل بجد، تستطيعون رؤية لياقته البدنية تتحسن أكثر فأكثر".

وأتم مدرب يونايتد "هو لاعب صغير السن والعمل معه مثير وسنواصل عملية مراحل بنائه في الجيمانزيوم وفي الملعب".

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