مايكل أوين: ليفربول لم يضم فيرنر لثقة النادي في أوريجي

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ريد بول لايبزيج - توتنام - دوري أبطال أوروبا

يرى مايكل أوين نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق أن النادي الإنجليزي قرر الانسحاب من صفقة تيمو فيرنر لأنه يملك البدائل في فريقه.

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

ليفربول

وقال أوين في تصريحات لموقع رابطة الدوري الإنجليزي: "ليفربول كان المرشح الأقوى لضم فيرنر قبل أن يتعاقد تشيلسي مع المهاجم الألماني".

وقال أوين في تصريحات لموقع رابطة الدوري الإنجليزي: "ليفربول لم يكن مهتما بجدية بتيمو فيرنر منذ أن جدد ديفوك أوريجي تعاقده مع النادي".

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وأضاف "ليفربول جدد تعاقد أوريجي لعدة سنوات مقبلة والنادي مخلص له خاصة بعد ما فعله في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام، لذلك كان من الجيد منحه عقدا جديدا لإظهار ثقة النادي به".

وأكمل "تجديد تعاقد أوريجي منع النادي من إنفاق أموال كثيرة لضم مهاجم سيجلس بديلا للبرازيلي روبيرتو فيرمينو".

وواصل "في النهاية اللاعب ارتبط بليفربول وانتقل إلى تشيلسي، أعتقد أن هذا النوع من المهاجمين كان سيكون رائعا مع ليفربول".

وأتم تصريحاته "أوريجي جدد تعاقده بعقد طويل الأمد ولكني لست متأكدا من أن ليفربول لا يحتاج إلى لاعب أفضل منه".

وانضم تيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبزيج الألماني ومنتخب ألمانيا إلى صفوف تشيلسي بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

أما المهاجم البلجيكي أوريجي سجل 5 أهداف مع ليفربول خلال جميع المباريات في الموسم الجاري.

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