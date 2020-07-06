خبر في الجول – المصري يدرس تأجيل معسكره لسببين

تدرس إدارة النادي المصري تأجيل المعسكر المغلق، المزمع انطلاقه يوم الخميس المقبل في برج العرب.

وعلم FilGoal.com أن عدم إعلان جدول الدوري حتى الآن، وملعب المصري في تلك المباريات، يعد سببا في دراسة ذلك الأمر.

وكذلك، تهدد الأزمة المالية التي تواجه النادي إقامة المعسكر في الوقت الراهن.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم، ومن المنتظر استئنافه في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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