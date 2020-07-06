رسميا - إليوت يوقع أول عقد احترافي له مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن توقيع اللاعب هارفي إليوت على عقد احترافي أول له بعد بلوغه السن القانوني.

هارفي إليوت النادي : ليفربول ليفربول

وأتم إليوت عامه الـ17 في شهر أبريل الماضي وأصبح من حقه توقيع عقد احترافي مع ليفربول، وهذا ما أعلن عنه بالفعل بطل الدوري الإنجليزي.

ووقع اللاعب الشاب على عقده الجديد طويل الأمد مع ليفربول.

وقال إليوت لموقع ليفربول: "من اليوم الأول الذي دخلت فيه النادي وكانت رحلتي لا توصف حتى الآن".

وأكمل "أعتقد أن حلمي وحلم عائلتي تحقق الآن بتوقيع عقد احترافي مع ليفربول، أنا متحمس لرؤية ما يخفيه المستقبل لي وأريد إعطاء النادي وجماهيره كل شيء".

وانضم إليوت لصفوف ليفربول قادما من فولام في الموسم الماضي، وشارك مع الريدز في 8 مباريات مع الفريق الأول.

وكشف إليوت في وقت سابق عن رفضه عرضا للانضمام لصفوف ريال مدريد قبل انتقاله إلى ليفربول، بسبب ما فعله سيرجيو راموس قائد الملكي مع محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 التسبب في إصابته. (طالع التفاصيل)

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