تقرير – مدافع الوداد يقترب من تجديد تعاقده مع الفريق رغم "العروض المصرية"

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

الناهيري

اقترب محمد الناهيري مدافع الوداد من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع فريقه المغربي.

وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية في تقرير لها اليوم الإثنين أن اللاعب عقد جلسة مع سعيد الناصيري رئيس ناديه للحديث حول مستقبله.

وأوضح التقرير أن الثنائي سيجتمع مرة أخرى مجددا وإن اللاعب يريد ضمان مستقبله فقط وحال حدوث ذلك فسوف يستمر مع الوداد.

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وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن رئيس الوداد وعد الناهيري بتسوية أموره المادية العالقة وأن اللاعب مستعد لتقديم تنازلات عن مستحقاته المادية للاستمرار مع الفريق.

وسبق وكشف لاعب الوداد عن وجود اهتمام من أندية مصرية وأوروبية لضمه.

وقال: "سأدرس كل خطوة قد أقوم بها بشكل جيد، وفي حال لم تلب العروض الخارجية طموحي، الأولوية ستكون استمراري في الوداد".

وربطت الصحف المغربية اسم الناهيري بالأهلي والزمالك إلى جانب صن داونز الجنوب إفريقي وفنربهاتشه التركي.

وشارك الناهيري صاحب الـ28 عاما الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أيضا في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

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