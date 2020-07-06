ريبيري يهدد فيورنتينا بسبب تعرض منزله للسرقة

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 16:54

كتب : محرر في الجول

فرانك ريبيري - فيورنتينا

حذر الفرنسي فرانك ريبيري جناح فيورنتينا ناديه من أنه سيتخذ "القرارات اللازمة" من أجل مستقبل أسرته بعدما تعرضت للسرقة أمس الأحد.

فرانك ريبيري

النادي : فيورنتينا

وشارك ريبيري في فوز فيورنتينا على بارما 2-1 يوم الأحد في الدوري، لكن الجناح الفرنسي المتألق اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في الكاحل في منتصف الشوط الثاني.

وما زاد الطين بلة أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عاد إلى منزله ليجد أن اللصوص سطوا عليه في غيابه.

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وكتب ريبيري على إنستجرام "عندما عدت إلى المنزل، هذا المنزل في إيطاليا البلد الذي قررت مواصلة مسيرتي المهنية فيه بعد سنوات عديدة جميلة في ميونيخ".

وتابع "هذا ما اكتشفته، فقدت زوجتي بعض الحقائب وبعض المجوهرات لكن الحمد لله لم يكن أي منها ضروريا".

واستدرك "الحمد لله كانت زوجتي وأطفالي في أمان في ميونيخ، ولكن كيف يمكننا أن نثق فيما يحيط بنا اليوم".

وأوضح "كيف يمكنني؟ هل نشعر بالرضا هنا اليوم بعد ما حدث؟ لست بحاجة إلى الركض خلف الملايين، لدينا كل ما نحتاجه والحمد لله، لكنني دائما أطارد الكرة لأنها شغفي".

وأتم "شغف أم لا، تأتي عائلتي أولا وسنتخذ القرارات اللازمة لمستقبلنا".

يذكر أن ريبيري انضم لفيورنتينا قبل بداية الموسم في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بايرن ميونيخ بعقد مدته عامين.

وشارك الفرنسي في 15 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

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