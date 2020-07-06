مدرب أستون فيلا: ما فعلناه أمام ليفربول ليس بالهين

يعتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ليفربول رغم الخسارة بهدفين دون مقابل.

وفاز ليفربول على أستون فيلا بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبزرها موقع ناديه: "أشعر بخيبة أمل، نحن نخسر النقاط والمباريات تقترب من النهاية".

وأضاف "أنا سعيد بالأداء، كما أن خطة اللعب كانت من الممكن أن تجعلنا نحصل على أكثر من ذلك ضد فريق قدم موسمين لا يمكن تصديقهما".

وأكمل مدرب الثنائي المصري محمود حسن (تريزيجيه) وأحمد المحمدي "القدوم لأنفيلد والتسديد على مرمى ليفربول، أمر ليس بالهين".

و تابع مدرب الفريق الذي يصارع الهبوط "أنا أؤمن تماما بهذه المجموعة من اللاعبين، قدموا أمام بطل الدوري مباراة جيدة، وعلينا تشجيعهم بسبب ذلك".

واستمر "لقد لعبوا بشكل متقدم، واعتقدنا بأن هناك مساحات خلف دفاعاتهم، لسوء الحظ جودة فريق ليفربول قالت كلمتها في الثلث الأخير من المباراة".

عن الأداء الهجومي لفريقه، أوضح "كان علينا الاستفادة من فرصنا، خلقنا فرصة محققة، عندما إنطلق جاك جريليش ومرر الكرة لأنور الغازي لكن حارس ليفربول استطاع التصدي لها".

وشدد "كان هناك بعض الأداء الجيد من اللاعبين، لكننا في حاجة إلى الأهداف في الوقت الحالي".

وأتم "نحن بحاجة إلى تلك الجودة في الثلث الأخير من الملعب، أعتقد بأنها موجودة وأعتقد بأنها ستأتي".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 89 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 27 في المركز الـ18.

أستون فيلا يصارع للنجاة من الهبوط مع وست هام يونايتد وواتفورد وبورنموث خلال الجولات الخمسة المتبقية من الدوري الإنجليزي.

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