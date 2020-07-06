كرة يد - إسلام حسن: لدينا منافسة شرسة في الدوري.. تعرضت لفترة صعبة بعد إصابتي القوية

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 16:00

كتب : حسام نور الدين

اسلام حسن - الأهلي والزمالك كرة يد

عاد إسلام حسن قائد فريق الأهلي لكرة اليد للتدريبات من جديد بعد غياب اقترب من ستة أشهر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الكتف.

وقال إسلام حسن عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد جدا بالعودة للتدريبات بعد فترة التوقف الطويلة، اللاعبون لديهم حماس كبير بعد فترة من الملل نتيجة الابتعاد الإجباري عن التدريبات".

وأوضح "التدريبات تأتي وسط أجواء مثالية بعد توفير كافة عوامل السلامة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

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وكشف إسلام حسن "برنامج الإعداد يشهد تدرجا في الصعود بالمعدلات البدنية إلى جانب تدريبات الكرة".

وشدد قائد يد الأهلي "وجود طارق محروس على رأس الجهاز الفني سيكون إضافة كبيرة خاصة أنه ليس غريبا على الفريق وعلاقته القوية باللاعبين".

وعن إصابته أوضح إسلام حسن "عشت فترة صعبة بعد التعرض لإصابة قوية أبعدتني 6 أشهر، كما عانيت من إغلاق صالات الجيم والتأهيل واضطررت للاعتماد على التدريبات في المنزل ولم تكن كافية بالشكل المطلوب".

وبالحديث عن منافسة الدوري شدد "لدينا منافسة شرسة على اللقب، الفريق قادر على الفوز بالمباراتين المتبقيتين في ظل امتلاك اللاعبين خبرات التعامل مع المباريات الصعبة".

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراتين من أجل خوض مباراة فاصلة مع الزمالك لتحديد بطل الدوري، أو الفوز بالمباراتين وتعثر الزمالك في مباراته قبل مواجهة الأهلي للفوز باللقب.

وأتم إسلام حسن تصريحاته "كل من يرتدي قميص الأهلي قادر على تحمل المسؤولية وكل اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم ليكونوا على قدر المسؤولية لإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة".

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