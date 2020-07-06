رسميا - كرة يد.. الشارقة الإماراتي يجدد عقده مع علي زين

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 15:47

كتب : FilGoal

علي زين - الشارقة الإماراتي

نجح الشارقة الإماراتي في تجديد تعاقده مع علي زين محترف كرة اليد المصري لمدة موسمين.

وكان جاسم محمد عضو مجلس إدارة الشارقة الإماراتي قد صرح الأسبوع الماضي عن الاتفاق مع النجم المصري على تجديد تعاقده ويتبقى التوقيع الرسمي.

وأعلن النادي الإماراتي عن تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين حتى صيف 2022 بعد أن وقع على العقود.

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وحاول النادي الأهلي المصري استعادة لاعبه السابق ضمن خطوة تدعيم صفوف الفريق لكن الشارقة نجح في النهاية في تجديد عقده.

وانضم علي زين إلى الشارقة الإماراتي موسم 2018-2019 لمدة موسمين قبل أن يجدد عقده لموسمين جديدين.

ويعتبر زين أحد أبرز نجوم كرة اليد المصرية ويبدأ في سبتمبر مع زملائه في الإعداد لبطولة العالم 2021 المقرر أن تستضيفها مصر.

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كرة يد علي زين الشارقة الإماراتي
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