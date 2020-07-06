مورينيو عن سخرية أرسنال: يستمتعون بمشاكلنا بسبب ورطتهم.. سننتظرهم في ملعبنا

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 14:57

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - رسمة أحمد نبيل

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير بقوة، على سخرية صفحة أرسنال من فريقه.

توتنام سقط أمام شيفيلد بثلاثية قبل أيام، وصفحة أرسنال تحينت الفرصة لتسلط الضوء على فوز المدفعجية على شيفيلد في الكأس، أمر عجز توتنام عن تحقيقه.

وعن ذلك علّق مورينيو: "تستمتع بمشاكل الآخرين فقط عندما تكون أنت أيضا في ورطة".

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وأضاف البرتغالي: "أعتقد أنهم لو كانوا متصدرين الدوري أو في وضع جيد للمنافسة على المربع الذهبي لما استمتعوا بمشاكل الآخرين".

وواصل: "ليس لديهم ما يحتفلون به، ولذا عليهم تحيُن كل فرصة لذلك، إنهم في موقف مشابه لنا تماما على جدول الترتيب".

وأكمل: "أن أكون بطلا لشمال لندن لا يعني أي شيء لي، لأني أعتقد أنه يتوجب أن نمتلك طموحا أكبر بكثير من ذلك".

وتابع: "لا أحب ربط النادي بمنشورات وتغريدات مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الشخص الذي فعل ذلك تحرك من تلقاء نفسه".

وأوضح: "لا أعتقد أن ميكيل أرتيتا هو من كتب المنشور، لعله كان فتى يعمل من منزله منذ 3 أشهر".

وأتم: "لا مشكلة، سننتظرهم في ملعبنا".

ويستقبل توتنام نظيره إيفرتون اليوم الإثنين، ثم يحل ضيفا على بورنموث الخميس، قبل أن يصطدم بجاره أرسنال يوم الأحد.

ويحتل توتنام المركز العاشر برصيد 45 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المربع الذهبي.

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