فيدي فالفيردي: الفوز على لاعبي بلباو له نكهة مميزة بسبب ما يفعلوه

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 13:57

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

يرى فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد أن انتصار فريقه الصعب على مضيفه أتليتك بلباو له نكهة مختلفة.

ريال مدريد انتصر على مضيفه أتليتك بلباو بهدف دون رد في ملعب سان ماميس، بالجولة 34 للدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

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وتابع "فريق أتليتك بلباو منافس يحارب على كل كرة كما لو كانت الأخيرة، والفوز عليه له نكهة مميزة"

وأضاف "لم نتمكن من التصدي لما كانوا يريدون فعله في الشوط الأول، لكننا صححنا ذلك في الشوط الثاني".

وأردف "طلب منا زين الدين زيدان تصحيح الوضع وتحريك الخطوط إلى الأمام، وهذا ما فعلناه".

وأوضح "علينا مواجهة هذا النوع من المباريات في الدوري الإسباني بمزيد من القوة والتحفيز، مع دعم المشجعين، الذين لا يمكنهم رؤيتنا، لكن رسائلهم تمدنا بالحوافز ونشكر دعمهم بشدة".

وأتم فيدي فالفيردي "إذا نجحنا في الفوز بهذا اللقب، سيكون من أجلهم".

سيرخيو راموس سجل هدف ريال مدريد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ72. هدف يؤمن فوز ثان على التوالي لريال مدريد بالطريقة نفسها وعن طريق نفس اللاعب.

قائد ريال مدريد الذي ربما سيليق به رقم (10) إذا قرر ارتداؤه، رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف في الدوري. ورفع أيضا عدد بطاقاته الصفراء إلى 10 بعد حصول على بطاقة ستبعده عن المباراة المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس. رقم 10 كان وثيق الصلة براموس أمام بلباو.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ77 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 4 نقاط عن مطارده برشلونة.

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