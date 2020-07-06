أس: رضوخا لضغط جوارديولا.. مباراة سيتي وريال مدريد لن تقام في البرتغال

يقترب مانشستر سيتي من تحقيق مبتغاه، وإجبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خوض مباراة الإياب أمام ريال مدريد في ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي يستقبل ريال مدريد في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن قهره ذهابا في سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد قبل التوقف الكروي الطويل.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يرغب في إقامة مباريات إياب دور الـ16 الأربعة المتبقية في البرتغال، لكن ضغط مانشستر سيتي وبرشلونة للعب على ملعبيهما سيحول دون ذلك.

الاتحاد الأوروبي كان قد حدد بالفعل ملعبي بورتو وجيمارايش لإقامة مباريات دور الـ16 المتبقية، وكان بصدد الإعلان عن ذلك في قرعة ربع النهائي التي تقام الجمعة المقبل.

لكن ضغط مانشستر سيتي لتغيير القرار، بإيذان من المدرب بيب جوارديولا الذي صمم على اللعب في الاتحاد.

جوارديولا يعرف قوة ريال مدريد، ولا يريد إعطائه أي أفضلية باللعب على ملعب محايد في الإياب.

وبخلاف تلك المباراة، تتبقى مواجهة بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي، ويوفنتوس وليون.

فيما تأهل قبل الكورونا كل من: أتالانتا، وأتليتكو مدريد، ولايبزج، وباريس سان جيرمان.

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