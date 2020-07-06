تقرير: سرقة منزل ريبيري خلال خوض مباراة في الدوري الإيطالي

تعرض فرانك ريبيري جناح فيورنتينا لسرقة منزله أثناء خوضه مباراة أمام بارما في الدوري الإيطالي.

فرانك ريبيري النادي : فيورنتينا

وكان ريبيري قد عاد من المباراة مصابا في الكاحل ليجد منزله في فلورنسا قد تعرض للسطو.

ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا اكتشف ريبيري سرقة منزله فور العودة بعد مواجهة بارما.

وأوضح التقرير وصلت الشرطة المحلية على الفور إلى مكان الحادث ولا يزال الجرد قائما.

وكشف التقرير أن التحقيقات الأولية تشير إلى فقدان اللاعب عدد كبير من الأشياء الثمينة بما فيها مجوهرات.

ويخضع ريبيري لفحص طبي بعد إصابته في الكاحل خلال مواجهة بارما لتحديد مدى إصابته.

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