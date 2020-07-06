الإسماعيلي يخطاب اتحاد الكرة لعودة الخماسي الأجنبي
الإثنين، 06 يوليه 2020 - 13:36
كتب : ياسر الشريف
خاطب نادي الإسماعيلي، الاتحاد المصري لكرة القدم، للتدخل في عودة لاعبيه الأجانب إلى مصر مع قرب استئناف النشاط الرياضي.
وصرّح مصدر مسؤول من داخل الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "إدارة الإسماعيلي راسلت اتحاد الكرة، وطالبته للتدخل من أجل عودة المحترفين الأجانب من بلادهم، للانضمام إلى فترة الإعداد الحالية، لحاجة الفريق إليهم".
وأضاف المصدر: "الاتحاد المصري مطالب بالتدخل لتوفير تأشيرات دخول لهؤلاء اللاعبين عند فتح المجال الجوي في البلاد".
وتابع: "اتحاد الكرة سبق ووعد بتحمل مسؤولية عودة هؤلاء اللاعبين".
ويضم الإسماعيلي 5 أجانب في صفوفه، هم: العراقي همام طارق، والتونسي فخر الدين بن يوسف، والأوغندي باتريك ادو، والناميبي بينسون شيلونجو، وبيكيتي سيلفا من غينيا بيساو.
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