الإسماعيلي يخطاب اتحاد الكرة لعودة الخماسي الأجنبي

خاطب نادي الإسماعيلي، الاتحاد المصري لكرة القدم، للتدخل في عودة لاعبيه الأجانب إلى مصر مع قرب استئناف النشاط الرياضي.

وصرّح مصدر مسؤول من داخل الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "إدارة الإسماعيلي راسلت اتحاد الكرة، وطالبته للتدخل من أجل عودة المحترفين الأجانب من بلادهم، للانضمام إلى فترة الإعداد الحالية، لحاجة الفريق إليهم".

وأضاف المصدر: "الاتحاد المصري مطالب بالتدخل لتوفير تأشيرات دخول لهؤلاء اللاعبين عند فتح المجال الجوي في البلاد".

وتابع: "اتحاد الكرة سبق ووعد بتحمل مسؤولية عودة هؤلاء اللاعبين".

ويضم الإسماعيلي 5 أجانب في صفوفه، هم: العراقي همام طارق، والتونسي فخر الدين بن يوسف، والأوغندي باتريك ادو، والناميبي بينسون شيلونجو، وبيكيتي سيلفا من غينيا بيساو.

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