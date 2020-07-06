سيميوني: ريال مدريد يتحصل على ركلات جزاء أكثر لأنه يهاجم أكثر

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، أن تقنية الفيديو تزيد كرة القدم عدالة.

سيميوني تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أتليتكو مدريد أمام سيلتا فيجو في ملعب أبانكا بالايدوس غدا الثلاثاء، بالجولة 35 للدوري الإسباني.

وصرّح سيميوني تعليقا على الجدل الدائر حول تقنية الفيديو في إسبانيا: "ما يحدث حاليا هو أن تقنية الفيديو تكشف عن كل شيء. في الماضي لم نلحظ من الأساس هذه الحالات. ثم يأتي دور الحكام والأشخاص لاتخاذ القرار، وهؤلاء يمكن أن يخطئوا".

وأضاف التشولو: "ليس لدي شخص أن تقنية الفيديو أكثر عدلا مع الفرق الفائزة، لو تحصلت على ركلات جزاء أكثر، فهذا لأنك تهاجم أكثر وتتواجد أكثر في منطقة جزاء الخصم، مثل ريال مدريد".

وأكمل: "تقنية الفيديو توضح صورا يمكننا جميعا مراجعتها، الحكم يراجعها بهدوء على الشاشة في الملعب، الجمهور يشاهدها من منزله أيضا، ونحن نراها ونراجعها بعد نهاية المباراة".

وأتم: "سننتفع وسنتضرر من هذه التقنية، صحيح، لكن الآن حالات التسلل باتت أكثر وضوحا، ولقطات ركلات الجزاء، كل شيء صار مكشوفا أكثرا".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إشبيلية الرابع.

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