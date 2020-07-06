سيميوني: ريال مدريد يتحصل على ركلات جزاء أكثر لأنه يهاجم أكثر

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

مؤتمر سيميوني

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، أن تقنية الفيديو تزيد كرة القدم عدالة.

سيميوني تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أتليتكو مدريد أمام سيلتا فيجو في ملعب أبانكا بالايدوس غدا الثلاثاء، بالجولة 35 للدوري الإسباني.

وصرّح سيميوني تعليقا على الجدل الدائر حول تقنية الفيديو في إسبانيا: "ما يحدث حاليا هو أن تقنية الفيديو تكشف عن كل شيء. في الماضي لم نلحظ من الأساس هذه الحالات. ثم يأتي دور الحكام والأشخاص لاتخاذ القرار، وهؤلاء يمكن أن يخطئوا".

أخبار متعلقة
مؤتمر سيتيين: لم أعد أفهم تقنية الفيديو بيكيه: إشارتي بعد إلغاء هدف ميسي؟ لا أتذكر بارتوميو: التحكيم غير عادل ويجامل طرفا واحدا.. وهذا موقف ميسي وسيتيين قائد بلباو: لقد رأينا في مصلحة من تصب القرارات التحكيمية مؤخرا مؤتمر زيدان: سئمت حديثكم عن التحكيم.. احترموا ريال مدريد راموس: التحكيم لن يقرر مصير الدوري.. وجارسيا لا يستحق ركلة جزاء

وأضاف التشولو: "ليس لدي شخص أن تقنية الفيديو أكثر عدلا مع الفرق الفائزة، لو تحصلت على ركلات جزاء أكثر، فهذا لأنك تهاجم أكثر وتتواجد أكثر في منطقة جزاء الخصم، مثل ريال مدريد".

وأكمل: "تقنية الفيديو توضح صورا يمكننا جميعا مراجعتها، الحكم يراجعها بهدوء على الشاشة في الملعب، الجمهور يشاهدها من منزله أيضا، ونحن نراها ونراجعها بعد نهاية المباراة".

وأتم: "سننتفع وسنتضرر من هذه التقنية، صحيح، لكن الآن حالات التسلل باتت أكثر وضوحا، ولقطات ركلات الجزاء، كل شيء صار مكشوفا أكثرا".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إشبيلية الرابع.

اقرأ أيضا:

أزارو قد يحصل على فرصة جديدة في الأهلي

عودة حمدي فتحي

لاعب وصنايعي خياطة يسعى لتحقيق حلمه

يونايتد يجدد عقد نجم الوسط

نجم الأهلي السابق: فالنسيا حاول ضمي

دييجو سيميوني أتليتكو مدريد ريال مدريد الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: سرقة منزل ريبيري خلال خوض مباراة في الدوري الإيطالي 45 ثاتيه | أوروبا
الإسماعيلي يخطاب اتحاد الكرة لعودة الخماسي الأجنبي 4 دقيقة | مصر
قاتل إنتر ميلان من قارب هجرة غير شرعية لتحديد بطل إيطاليا 14 دقيقة | أوروبا
سيميوني: ريال مدريد يتحصل على ركلات جزاء أكثر لأنه يهاجم أكثر 33 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: لا أشكو من لاعبي سيتي.. ساوثامبتون دافع بـ10 داخل منطقة الجزاء 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجوم خارج القطبين - إيهاب المصري: أنقذت المقاولون وبتروجيت من الهبوط.. وكنت على وشك الانضمام للأهلي 49 دقيقة | حكايات في الجول
تعرف على تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية ساعة | أوروبا
ألافيس يعلن عن مدربه الجديد.. وصدام مع ريال مدريد في المهمة الأولى ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك