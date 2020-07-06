تعرف على تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

وضع محمد صلاح مهاجم ليفربول اسمه من جديد في كتب الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي بصناعة هدف أمام أستون فيلا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 2-0 وصنع هدف ليفربول الثاني لزميله الشاب كورتيس جونز.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أستون فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان الحارس أليسون والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 8 درجات من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 17 هدفا في 33 جولة بالدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي متصدر قائمة الهدافين.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى لعبور حاجز الـ100 نقطة.

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون في الجولة المقبلة يوم الأربعاء.

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