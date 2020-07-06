ألافيس يعلن عن مدربه الجديد.. وصدام مع ريال مدريد في المهمة الأولى

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس، عن تعيين خوان رامون لوبيز مونييز، مدربا جديدا للفريق.

ويتولى خوان مونييز مهمته خلفا لـ أسيير جاريتانو المقال.

ويخوض مونييز اختباره الأول كمدرب لـ ألافيس، بعد أقل من 5 أيام، عندما يواجه ريال مدريد الجمعة المقبل في الجولة 35 للدوري الإسباني.

مونييز (51 عاما) سبق له تدريب مالاجا وليفانتي، وساهم في صعود الأخير إلى القسم الأول في 2017.

وجاء قرار الإدارة بإقالة جاريتانو أمس الأحد، عد الخسارة 0-1 أمام بلد الوليد أمس السبت ضمن منافسات الجولة 34.

ليتجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز 15، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ويعد جاريتانو المدرب رقم 14 الذي يفقد منصبه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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