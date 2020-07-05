رئيس اتحاد اليد يوضح: لماذا تراجع عن قرار إلغاء الدوري

أوضح هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري أسباب التراجع عن قرار إلغاء الدوري المصري.

وقال هشام نصر عبر قناة أون تايم سبورتس1: "المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد كان يرى عدم ضرورة استكمال الدوري".

وأضاف "وذلك كان يتوافق مع رأي الأندية التي كانت ترغب في عدم استكمال الدوري بسبب بعض الأزمات في تعاقدات اللاعبين".

وأكمل "ولكن الدولة المصرية كان قراراها استكمال الدوريات في مختلف الألعاب، ونحن جزء من الدولة وعلينا تنفيذ جميع القرارات".

وأتم تصريحاته "لم يكن لدينا أزمة في استكمال الدوري لأننا كنا سنبدأ المسابقة الجديدة في الموعد ذاته باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة".

وأعلن اتحاد كرة اليد استكمال مسابقاته في شهر أغسطس المقبل.

طالع أيضا

خطوة ملكية نحو لقب الدوري الإسباني

تحديد مصير دوري كرة اليد

حجازي يسجل للمرة الرابعة في إنجلترا

رسميا – على برشلونة انتظار شابي لفترة أطول

الكشف عن كرة الدوري المصري الموحدة