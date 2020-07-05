مؤتمر كلوب: صلاح استحق ركلة جزاء.. وأخيرا تحقق ما طلبته منذ 20 عاما

الأحد، 05 يوليه 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

مؤتمر كلوب

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بما قدمه لاعبوه خلال مواجهة أستون فيلا.

ليفربول تغلب على أستون فيلا بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وصرّح كلوب بعد المباراة مشيدا بـ كرتيس جونس صاحب الهدف الثاني: "كرتيس يمتلك مؤهلات كبيرة، إنه يستحق الهدف، أنا سعيد للغاية من أجله".

أخبار متعلقة
صلاح يصنع وليفربول "البطل" يحتفل بلقب الدوري بثنائية في أستون فيلا في سيناريو "جامبي" مجنون.. بولونيا يقلب تأخره بـ10 لاعبين ويطيح بـ إنتر في عقر داره قائد بلباو: لقد رأينا في مصلحة من تصب القرارات التحكيمية مؤخرا حجازي يُسجل ويُطرد في انتصار مثير لـ وست بروميتش

وأضاف: "الفتية يدركون أنه حال أردنا تحقيق الرقم القياسي في النقاط، فإنه يتوجب علينا الفوز بالمباريات، فريقي سيلعب لأجل كل النقاط".

وأشار: "كنا نستحق ركلة جزاء لـ صلاح".

وأوضح كلوب أن الرياح أثرت على حركة الكرة في أرض الملعب: "الرياح صعّبت الوضع، كل الجالسين في المدرجات كانوا يرتدون معاطف شتوية، وفي أرض الملعب الوضع كان جنونيا وصعبا، سواء في الكرات الطولية أو على الأرض، لكننا وجدنا الحلول، خصوصا بواسطة اللاعبين البدلاء".

وأوضح كلوب: "اللاعبون الشبان لا يشاركون لمجرد المشاركة، بل نعوّل عليهم بالكامل، كرتيس دخل وانخرط في المباراة واستحق تسجيل الهدف لأنه توقع التمريرة".

وواصل: "كرتيس جونز وقّع عقدا جديدا يوم أمس، وهذا أمر جيد له ولنا، سنحظى بكثير من المتعة معه".

وأضاف: "نابي كيتا ساعدنا كثيرا، إنه لاعب ذكي في التمركز والتمرير، لم يلعب أفضل مبارياته، لكنه كان مميزا، لقد كان حلا مذهلا لنا اليوم".

وأتم كلوب مشيدا بفكرة الوقت المستطقع: "تمنيت هذا الوقت المستقطع منذ 20 عاما، لكن لم يستمع إليّ أحد، أحب استراحة شرب المياه كثيرا. الناس يعتقدون أننا نحتاجها فقط في الأيام الحارة، لكننا في حاجة إليها طوال الوقت، إنها تستغرق 30 ثانية فقط وهذا ليس وقتا طويلا، كما أنها تكون فرصة سانحة لإعطاء بعض التعليمات للاعبين، يعجبني ذلك".

طالع أيضا

خطوة ملكية نحو لقب الدوري الإسباني

تحديد مصير دوري كرة اليد

حجازي يسجل للمرة الرابعة في إنجلترا

رسميا – على برشلونة انتظار شابي لفترة أطول

الكشف عن كرة الدوري المصري الموحدة

يورجن كلوب مؤتمر كلوب الدوري الإنجليزي في إنجلترا ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى: الزمالك أتمم ضم اثنين من احتياجاته الأساسية.. وهذا موقف 3 صفقات أخرى 6 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: ننتظر قرار الإدارة بخصوص الدوري.. ولا يجوز أن نعلم بإصابة مصطفى فتحي من الإعلام 13 دقيقة | الدوري المصري
دي مارزيو: يونايتد اتفق مع ماتيتش على تجديد تعاقده 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لدغة أدامز تنصر ساوثامبتون على سيتي بعد ملحمة دفاعية أمام 25 تسديدة سماوية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - فياريال (1) (3) برشلونة.. الشوط الثاني ساعة | أوروبا
مؤتمر كلوب: صلاح استحق ركلة جزاء.. وأخيرا تحقق ما طلبته منذ 20 عاما ساعة | أوروبا
جهاز المنتخب يضع خطة لمواجهة غموض الأجندة الدولية ساعة | مصر
ناصر ماهر: ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك