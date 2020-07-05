مؤتمر كلوب: صلاح استحق ركلة جزاء.. وأخيرا تحقق ما طلبته منذ 20 عاما

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بما قدمه لاعبوه خلال مواجهة أستون فيلا.

ليفربول تغلب على أستون فيلا بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وصرّح كلوب بعد المباراة مشيدا بـ كرتيس جونس صاحب الهدف الثاني: "كرتيس يمتلك مؤهلات كبيرة، إنه يستحق الهدف، أنا سعيد للغاية من أجله".

وأضاف: "الفتية يدركون أنه حال أردنا تحقيق الرقم القياسي في النقاط، فإنه يتوجب علينا الفوز بالمباريات، فريقي سيلعب لأجل كل النقاط".

وأشار: "كنا نستحق ركلة جزاء لـ صلاح".

وأوضح كلوب أن الرياح أثرت على حركة الكرة في أرض الملعب: "الرياح صعّبت الوضع، كل الجالسين في المدرجات كانوا يرتدون معاطف شتوية، وفي أرض الملعب الوضع كان جنونيا وصعبا، سواء في الكرات الطولية أو على الأرض، لكننا وجدنا الحلول، خصوصا بواسطة اللاعبين البدلاء".

وأوضح كلوب: "اللاعبون الشبان لا يشاركون لمجرد المشاركة، بل نعوّل عليهم بالكامل، كرتيس دخل وانخرط في المباراة واستحق تسجيل الهدف لأنه توقع التمريرة".

وواصل: "كرتيس جونز وقّع عقدا جديدا يوم أمس، وهذا أمر جيد له ولنا، سنحظى بكثير من المتعة معه".

وأضاف: "نابي كيتا ساعدنا كثيرا، إنه لاعب ذكي في التمركز والتمرير، لم يلعب أفضل مبارياته، لكنه كان مميزا، لقد كان حلا مذهلا لنا اليوم".

وأتم كلوب مشيدا بفكرة الوقت المستطقع: "تمنيت هذا الوقت المستقطع منذ 20 عاما، لكن لم يستمع إليّ أحد، أحب استراحة شرب المياه كثيرا. الناس يعتقدون أننا نحتاجها فقط في الأيام الحارة، لكننا في حاجة إليها طوال الوقت، إنها تستغرق 30 ثانية فقط وهذا ليس وقتا طويلا، كما أنها تكون فرصة سانحة لإعطاء بعض التعليمات للاعبين، يعجبني ذلك".

طالع أيضا

خطوة ملكية نحو لقب الدوري الإسباني

تحديد مصير دوري كرة اليد

حجازي يسجل للمرة الرابعة في إنجلترا

رسميا – على برشلونة انتظار شابي لفترة أطول

الكشف عن كرة الدوري المصري الموحدة