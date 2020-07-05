جهاز المنتخب يضع خطة لمواجهة غموض الأجندة الدولية

الأحد، 05 يوليه 2020 - 21:40

كتب : عاطف شادي

البدري وجهاز منتخب مصر

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رفقة جهازه المعاون، أكثر من تصور وخطة بديلة تتناسب مع كل التحديات والغموض الذي يحيط بمواعيد الأجندات الدولية بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

واجتمع البدري رفقة محمد بركات مدير المنتخب، والمدربين المساعدين طارق مصطفى وسيد معوض وأحمد أيوب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى لمناقشة ما سيتم في الفترة المقبلة.

وناقش الجهاز الفني للمنتخب خلال اجتماعه اليوم الأحد، كل السيناريوهات المطروحة لارتباطات المنتخب في المرحلة المقبلة خلال أجندة شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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وقال محمد بركات مدير المنتخب إنه سيعرض كل طلبات الجهاز الفنى وجميع تصوراته علي اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لمراعاتها مستقبلا مؤكدا أن الجهاز الفني وضع ثوابت تسير علي كل الاحتمالات المنتظر حدوثها اولا بتحديد أسبوعا قبل كل تجمع للمنتخب في حالة تحديد مباريات رسمية شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأوضح بركات أن الاجتماع شهد التأكيد علي ضرورة متابعة أعضاء الجهاز الفني لمنتخبات المجموعة أنجولا وليبيا والجابون تحسبا لتحديد مواجهتهما خلال الأجندة الدولية القادمة في بداية تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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