مدرب الإسماعيلي: متحفظون على استئناف الدوري

الأحد، 05 يوليه 2020 - 21:17

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

شدد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي أنه وناديه متحفظون على استئناف الدوري حاليا.

وقال أبو جريشة في تصريحات صحفية: "هذا قرار اتحاد الكرة، ولكن نحن كأفراد في المجال الرياضي لابد أن يكون لنا رأي أيضا".

وأضاف "عودة النشاط حاليا صعبة لأن لدينا ما يزيد عن دور كامل من المباريات متبقية متى سنلعبهم؟".

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وواصل "نرغب بالتأكيد في لعب كرة القدم وعودة الحياة لطبيعتها ولكن من خلال انطلاق دوري جديد بعد حصول جميع الفرق على فترة استعداد كافية".

وأشار المدرب العام "الفريق بحاجة لفترة شهر على أقل تقدير من أجل الاستعداد لعودة منافسات كرة القدم من جديد".

وأتبع مدرب الإسماعيلي "لدينا استراتيجية وخطط نسير بها من أجل وصول اللاعبين لأعلى جاهزية بدنية وفنية، سنقوم برفع الحمل التدريبي للاعبين بشكل تدريجي على أن يتم تحديد موقف الوديات اعتبارا من الأسبوع الثاني للتدريبات".

وعاد الإسماعيلي للتدريبات يوم السبت الماضي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

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