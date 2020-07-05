التشكيل - جريزمان يعود لهجوم برشلونة.. وكازورلا يقود فياريال

عاد أنطوان جريزمان لتشكيل برشلونة الأساسي في مواجهة فياريال، بعد ابتعاده في المباراتين الماضيتين.

برشلونة يحل ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

ودفع كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة بالثلاثي الهجومي: ليو ميسي، ولويس سواريز، وجريزمان.

كما يشارك سيرجي روبيرتو في خط الوسط على حساب إيفان راكيتيتش، وريكي بويج، وأرتور ميلو.

في المقابل يظهر المخضرم سانتي كازورلا في تشكيل فياريال، بالإضافة إلى باكو ألكاسير مهاجم برشلونة الأسبق.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان

تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: سيرخيو أسينخو

الدفاع: ماريو جاسبار – راؤول ألبيول – باو توريس – ألبيرتو مورينو

الوسط: فيسنتي إيبورا – كارل زامبو أنجويسا – سانتي كازورلا

الهجوم: صامويل تشوكويزي – جيرارد مورينو – باكو ألكاسير

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