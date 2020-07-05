أبو تريكة: شابي ذكي لأنه لم يدرب برشلونة "الذي يحب الدراما والأزمات"

الأحد، 05 يوليه 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

شابي

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن شابي هيرنانديز تصرف بذكاء عندما جدد تعاقده مع نادي السد القطري.

وأعلن السد القطري تجديد تعاقده مع المدير الفني الإسباني شابي هيرنانديز لمدة موسم.

وقال أبو تريكة في قناة بي إن سبورتس: "شابي كان يتمتع بالذكاء داخل الملعب والآن تصرف بذكاء خارج الملعب عندما جدد تعاقده مع السد ولم يذهب لتدريب برشلونة".

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وأضاف "لأن توليه تدريب برشلونة سيجعله يخسر كثيرا كمدرب شاب في بداية مسيرته التدريبية".

وأكمل "أزمات برشلونة تكمن في إدارة النادي لأن الأزمة عندما تأتي من رأس الهرم تؤثر على الجميع".

وأتم تصريحاته "برشلونة نادي يحب الدراما والمتاجرة بالأزمات وليس إخمادها، لماذا خرج الحديث عن مستقبل ميسي مع النادي في الوقت الذي ينافس فيه الفريق في الدوري الإسباني ودوري الأبطال".

وارتبط اسم شابي نجم برشلونة السابق بتدريب الفريق الإسباني في الموسم المقبل خلال الفترة الماضية.

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