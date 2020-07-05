الضحية 14 في إسبانيا.. ألافيس يقيل مدربه قبل مواجهة ريال مدريد

الأحد، 05 يوليه 2020 - 19:35

كتب : FilGoal

أسيير جاريتانو

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، عن إقالة مدربه أسيير جاريتانو، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وجاء قرار إدارة ألافيس بعد الخسارة 0-1 أمام بلد الوليد أمس السبت ضمن منافسات الجولة 34.

ليتجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز 15، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

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جاريتانو (50 عاما) تولى تدريب ألافيس مطلع الموسم الجاري، وقاده في 35 مباراة، فاز خلالها 9 مرات فقط، وخسر 18، وتعادل في 8.

وأشار بيان ألافيس إلى أن هوية خليفة جاريتانو سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.

ويعد جاريتانو المدرب رقم 14 الذي يفقد منصبه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويلعب ألافيس مباراته المقبلة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الجمعة.

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