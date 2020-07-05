الضحية 14 في إسبانيا.. ألافيس يقيل مدربه قبل مواجهة ريال مدريد

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، عن إقالة مدربه أسيير جاريتانو، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وجاء قرار إدارة ألافيس بعد الخسارة 0-1 أمام بلد الوليد أمس السبت ضمن منافسات الجولة 34.

ليتجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز 15، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

☑ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: El Deportivo #Alavés destituye a su entrenador, Asier Garitano. 𝗠𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗸𝗲𝗿, Asier‼ — Deportivo Alavés (@Alaves) July 5, 2020

جاريتانو (50 عاما) تولى تدريب ألافيس مطلع الموسم الجاري، وقاده في 35 مباراة، فاز خلالها 9 مرات فقط، وخسر 18، وتعادل في 8.

وأشار بيان ألافيس إلى أن هوية خليفة جاريتانو سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.

ويعد جاريتانو المدرب رقم 14 الذي يفقد منصبه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويلعب ألافيس مباراته المقبلة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الجمعة.

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