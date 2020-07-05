في سيناريو "جامبي" مجنون.. بولونيا يقلب تأخره بـ10 لاعبين ويطيح بـ إنتر في عقر داره

الأحد، 05 يوليه 2020 - 19:19

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر ميلان

فاز بولونيا على مضيفه إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب جوزيبي مياتزا، بالجولة 30 من الدوري الإيطالي.

روميلو لوكاكو تقدّم أولا لـ إنتر في الدقيقة 22 بمتابعته لكرة مرتدة من القائم.

ليصل لوكاكو إلى 20 هدفا في الدوري الإيطالي بموسمه الأول مع إنتر.

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أوضاع بولونيا ازدادت سوءا في الدقيقة 57 بطرد لاعبه روبيرتو سوريانو بعد تلفظه ببعض الكلمات في حق حكم اللقاء.

قبل أن يحل منعرج المباراة الأهم في الدقيقة 62، عندما تحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء، تقدّم لتنفيذها لاوتارو مارتينز.

لكن لاوتارو أهدر الركلة أمام تألق لوكاس سكوروبسكي حارس المرمى الذي تصدى أيضا لمتابعة روبيرتو جاليارديني.

الجنون بدأ بحق في الدقيقة 74، عندما تعادل الجامبي موسى جوارا (18 عاما) لـ بولونيا بعد أقل من 10 دقائق على دخوله بتسديدة يسارية رائعة.

ليصير جوارا أول لاعب مواليد القرن 21 يسجل هدفا لـ بولونيا في الدوري الإيطالي.

قبل أن تبتسم المباراة أكثر لـ بولونيا في الدقيقة 77 بطرد أليساندرو باستوني لاعب إنتر بالبطاقة الصفراء الثانية.

الدور جاء على لاعب جامبي آخر، هو موسى بارو الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعد تمريرة رائعة من نيكولاس دومينجيز.

في الدقائق القليلة التالية تناوب لاعبو إنتر على إهدار الفرص المحققة أمام تألق كبير من سكوروبسكي.

ليسقط إنتر ويتجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الثالث، بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

فيما رفع بولونيا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

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