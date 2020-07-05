قائد بلباو: لقد رأينا في مصلحة من تصب القرارات التحكيمية مؤخرا

الأحد، 05 يوليه 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

مارسيلو مع ريال مدريد أمام بلباو

أبدى إيكر مونيايين قائد أتليتك بلباو، انزعاجه من قرارات التحكيم في مباراة فريقه أمام ريال مدريد.

بلباو سقط بهدف دون رد على ملعب سان ماميس أمام ريال مدريد بالجولة 34 للدوري الإسباني.

وصرّح مونيايين بعد اللقاء: "كنا نستحق أكثر من هذه النتيجة، نرى في مصلحة أي فريق تصب القرارات التحكيمية مؤخرا".

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وعن مطالبة زميله راؤول جارسيا بركلة جزاء: "راؤول جارسيا أخبرنا أن راموس دهس على قدمه، والفارق أنهم راجعوا لقطة ريال مدريد، ونحن لا".

كما قلل من شأن الاشتباك الذي حدث مع لاعبي ريال مدريد في نهاية اللقاء بسبب تدخله على لوكا مودريتش: "كان مجرد اصطدام بيننا بالكتف، ولا شيء أكثر".

وأتم: "المباراة كانت متكافئة، ونحن راضون عما قدمناه، كل نقطة الآن ستكون ذهبية ويجب القتال عليها من أجل المركز السابع".

سيرخيو راموس سجل هدف ريال مدريد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ72. هدف يؤمن فوز ثان على التوالي لريال مدريد بنفس الطريقة وعن طريق نفس اللاعب.

قائد ريال مدريد الذي ربما سيليق به رقم (10) إذا قرر ارتداؤه، رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف في الدوري. ورفع أيضا بطاقاته الصفراء إلى 10 بعد حصول على بطاقة ستبعده عن المباراة المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس. رقم 10 كان وثيق الصلة براموس اليوم.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ77 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة قبل مباراة الأخير أمام فياريال مساء اليوم الأحد.

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