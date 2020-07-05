قياسات طبية لـ 8 لاعبين من الزمالك

الأحد، 05 يوليه 2020 - 18:22

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك خلال إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

خضع 8 لاعبين من الزمالك لقياسات طبية اليوم الأحد، تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي.

وقال الموقع الرسمي للزمالك إن 8 لاعبين من الفريق خضعوا للقياسات والفحوصات بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وهم محمد حسن ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر السعيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام، للقياسات على مدار اليوم الأحد على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غدا الإثنين.

وأكد محمد أسامة "القياسات تتم على أعلى مستوى. الجميع خضع لقياسات طبية وبدنية، وفحوصات على القلب، كذلك وزن الجسم، وقوة العضلات، وصورة دم كاملة".

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وأتم " كل لاعب قام بعمل القياسات والفحوصات بشكل منفصل دون وجود تجمعات على مدار ساعات اليوم بدءً من الصباح وحتى المساء، من خلال تقسيم الفريق إلى مجموعات على مدار 3 أيام بدء من أمس وحتى غدا".

الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن إقامة معسكرين للفريق. الأول داخليا في برج العرب، والثاني قبل السفر لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مكان يختاره المدير الفني باتريس كارتيرون.

لاعبو الزمالك خضعوا لمسحة طبية أولى يوم الجمعة لفيروس كورونا، على أن يخضعوا للمسحة الثانية بعد 72 ساعة قبل استئناف تدريبات الفريق.

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