حجازي يُسجل ويُطرد في انتصار مثير لـ وست بروميتش

الأحد، 05 يوليه 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

سجل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر هدفا في انتصار وست بروميتش ألبيون على هال سيتي، قبل أن يخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء قبل لحظات من نهاية المباراة.

وست بروميتش ألبيون انتصر على هال سيتي برباعية مقابل هدفين في الجولة الـ 41 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا

حجازي سجل لأول مرة هذا الموسم، بعدما استغل عرضية من ركلة ركنية قبل أن يحولها برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 37 ليُعيد فريقه للتقدم، بعد هدف تشارلي أوستين بعد مرور أقل من 5 دقائق، ثم هدف التعادل لـ هال عن طريق كيفين ستيوارت في الدقيقة 24.

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قبل أن يُسجل حجازي، حصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 12، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 92 ليخرج مطرودا.

ويعد طرد حجازي هو الأول له هذا الموسم.

مع انطلاق الشوط الثاني، نجح هال سيتي في تعديل النتيجة من جديد عن طريق ماليك ويكس، ولكن التعادل لم يستمر لأكثر من دقيقتين بعدما نجح كاميل جروشيسكي في تسجيل الهدف الثالث لـ وست بروميتش في الدقيقة 50.

ووجه جرادي ديانجانا الضربة القاضية في وجه هال سيتي بهدف رابع في الدقيقة 76.

انتصار وست بروميتش قرب الفريق بشدة من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، مع تبقي 5 مباريات على النهاية.

ووصل وست بروميتش للنقطة 77 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليدز يونايتد.

بينما تجمد رصيد هال سيتي عند النقطة 45 في المركز الـ 21.

ويتأهل متصدر الدوري ووصيفه مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يلعب الثالث والرابع والخامس والسادس دورة فاصلة لحسم المتأهل الثالث والأخير.

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