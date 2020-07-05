راموس: التحكيم لن يقرر مصير الدوري.. وجارسيا لا يستحق ركلة جزاء

يرى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، أن التحكيم ليس له دخل في تقرير مصير بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر على مضيفه أتليتك بلباو بهدف دون رد في ملعب سان ماميس، بالجولة 34 للدوري الإسباني.

وصرّح راموس صاحب الهدف الوحيد من ركلة جزاء بعد اللقاء: "عندما أسدد ركلة جزاء، فإن كل ما أفكر فيه هو النقاط الثلاث، في تلك اللحظات العصيبة أستطيع أن أكون هادئا للغاية، أنا الشخص المناسب لهذه المواقف، وسعيد للغاية بتحقيق الفوز".

لعبة أخرى جدلية شهدتها المباراة في نهايتها، عندما خطا راموس على قدم راؤول جارسيا داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

عن تلك اللعبة قال راموس: "لا شيء في تلك اللقطة، خطوت على قدمه بعض الشيء لكنه كان خلفي ولم أره، لم تكن هجمة مؤكدة من الأساس ولم نكن في صراع على الكرة، هذا كل شيء".

وأضاف: "لا نعبأ بشأن التعليقات التي تقال عن محاباة التحكيم لنا، قلت ذلك سابقا، لن نفوز بالدوري الإسباني بسبب التحكيم، تماما كما لن يخسر فريق آخر المسابقة بسبب التحكيم".

وأتم القائد الأندلسي: "الفريق الذي يرتكب الأخطاء عليه أن يكون ناقدا للذات، أن ينظر إلى لاعبيه وإلى قائمته. الحكام هنا لمساعدتنا، أحيانا يصيبون وأحيانا يخطئون، لكنه لا يمتلكون أبدا أحكاما مسبقة".

سيرخيو راموس سجل هدف ريال مدريد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ72. هدف يؤمن فوز ثان على التوالي لريال مدريد بنفس الطريقة وعن طريق نفس اللاعب.

قائد ريال مدريد الذي ربما سيليق به رقم (10) إذا قرر ارتداؤه، رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف في الدوري. ورفع أيضا بطاقاته الصفراء إلى 10 بعد حصول على بطاقة ستبعده عن المباراة المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس. رقم 10 كان وثيق الصلة براموس اليوم.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ77 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة قبل مباراة الأخير أمام فياريال مساء اليوم الأحد.

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