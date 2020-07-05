مؤتمر زيدان: سئمت حديثكم عن التحكيم.. احترموا ريال مدريد

عبّر زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن غضبه لمواصلة الحديث عن الحالات التحكيمية في مباريات فريقه.

ريال مدريد انتصر على مضيفه أتليتك بلباو بهدف دون رد في ملعب سان ماميس بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيزو بعد اللقاء: "إنه انتصار مهم للغاية، كانت مباراة قتالية بكثير من الحدة والنسق، إنه ملعب صعب أمام فريق صعب، لكننا حصدنا 3 نقاط مهمة، كان فوزا مميزا".

وعن اقتراب حسم الدوري: "لقب الدوري سيُحسَم في نهاية الموسم، ندرك أنه يتبقى أمامنا 4 مباريات، وحتى نحسم اللقب حسابيا لا يمكننا التراخي والتفكير في اللقب، لقد أظهرنا اليوم صلابتنا وقوتنا، وهذا جيد".

وعلّق زيدان على ركلة الجزاء التي سجلها سيرخيو راموس: "الحكم ذهب لرؤية اللقطة بنفسه، وأعتقد أنه احتسب ركلة جزاء بسبب وجود ركلة جزاء، لم أرها، لكنهم أخبروني بوجود مخالفة".

وعند سؤاله عن استحقاق راؤول جارسيا ركلة جزاء، أجاب: "ماذا يجب أن أقول؟ لا يمكنني قول أي شيء، كل شخص له رأيه، أنا لا أعبث أبدا مع الحكام، إنهم يقومون بوظيفتهم، اللقطة تعاد أمامهم والقرار يرجع إليهم لإطلاق الصافرة أو لا".

قرارات الحكام هي ما يقرر مصير الدوري الإسباني؟ سؤال تحكيمي أجاب عنه زيدان بغضب: "لا أعتقد ذلك، من السهل ترديد ذلك، وأنتم هنا لمناقشة المسائل الجدلية. لكن لا، نحن نلعب بشكل مذهل، هذه كرة قدم، تُلعب في الملعب، اللاعبون يقدمون كل شيء في الملعب، ويستحقون الفوز. لو قلتم إننا متصدرون بسبب التحكيم... فإني لا أقبل سماع أننا نفوز بفضل الحكام، يجب احترام ريال مدريد وما نقوم به".

واعترف المدرب الفرنسي: "لقد سئمت الشكوى من التحكيم، دائما ما يتم الحديث عن الأمر عينه كما لو أننا نفوز بسبب الحكام فقط، يجب أن تحترموا ريال مدريد ولاعبيه".

وشدد: "لن يسلبنا أحد هدفنا، وهو أن نواصل لعب كرة القدم وهو ما نفعله، سنواصل التركيز على كرة ولا شيء أكثر".

القائد راموس حسم المباراة من ركلة جزاء تماما مثلما فعل أمام خيتافي قبل يومين، فهل يتفوق على كريستيانو رونالدو في التنفيذ؟

زيدان أوضح: "كلاهما يمكن الاعتماد عليه، لكن راموس متخصص، يتدرب على تنفيذ ركلات الجزاء بعد نهاية التدريب الجماعي، وهذه أفضلية لنا".

كما أشاد بـ إيدير ميليتاو الذي لعب بدلا من رافا فاران: "ميليتاو لعب مباراة جيدة، لم يلعب كثيرا مؤخرا، لكنه لعب بشكل مميز اليوم، أنا سعيد لأجله، كل اللاعبين منخرطين في الفريق".

وعن سبب استبعاد جيمس رودريجيز من قائمة الفريق: "جيمس طلب البقاء خارج القائمة، هذا كل ما في الأمر".

وعند سؤاله عنه مجددا، أجاب: "تفاصيل الحديث تخصنا نحن، لقد سُئلت عنه وأجبت وانتهى الأمر، لن أناقش ذلك مجددا".

كما سُئل عن عدم مشاركة جاريث بيل للمباراة الثانية على التوالي: "فيما يخص بيل، لدي لاعبين يجب أن أختار من بينهم، دائما ما تسألوني نفس الأسئلة، لكني أمتلك 25 لاعبا ويجب عليّ العمل مع الجميع".

وأتم زيزو: "هناك عدة أسباب لعدم اللعب بشكل جيد، لكن في الأساس لأننا نلعب كل 3 أيام، وهذا سيتكرر الأسبوع المقبل كذلك، وبالتالي من الطبيعي أن يتأثر الفريق. لكن هذا لا يشملنا فقط، بل كل الفرق الأخرى، أرى بقية الفرق ومن الصعب أن تُخلَق الفرص، الجانب البدني مهم للغاية، خصوصا في نهاية المباريات".

سيرخيو راموس سجل هدف ريال مدريد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ72. هدف يؤمن فوز ثان على التوالي لريال مدريد بنفس الطريقة وعن طريق نفس اللاعب.

قائد ريال مدريد الذي ربما سيليق به رقم (10) إذا قرر ارتداؤه، رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف في الدوري. ورفع أيضا بطاقاته الصفراء إلى 10 بعد حصول على بطاقة ستبعده عن المباراة المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس. رقم 10 كان وثيق الصلة براموس اليوم.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ77 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة قبل مباراة الأخير أمام فياريال مساء اليوم الأحد.

طالع أيضا

خطوة ملكية نحو لقب الدوري الإسباني

تحديد مصير دوري كرة اليد

حجازي يسجل للمرة الرابعة في إنجلترا

رسميا – على برشلونة انتظار شابي لفترة أطول

الكشف عن كرة الدوري المصري الموحدة