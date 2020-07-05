في أول تصريح رسمي.. طبيب الزمالك: لم تظهر أعراض على الثنائي المصاب بـ كورونا

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن تطورات الحالتين المصابتين بـ كورونا بعد المسحة الأولى التي خضع لها الفريق أمس الأول، الجمعة.

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الثنائي بحالة صحية طيبة، أتابع الأعراض والحالة الصحية لهما بشكل مستمر، خاصة في ظل عدم وجود أعراض عليهما"

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وأتم أسامة أنه "تم عمل بروتوكول علاجي وعزل منزلي للثنائي ومتابعته لحين انتهاء فترة العزل لمدة أسبوعين وتعافيهما"

وتعد تصريحات أسامة أول إعلان رسمي من الزمالك عن وجود حالات في لاعبي أو أجهزة الفريق الأول .

وكان محمد عواد حارس مرمى الفريق قد أعلن إصابته بكورونا بعد تحليل مستقل أجراه، قبل أن تظهر عينته الثانية والتي كانت سلبية.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن مصطفى فتحي جناح الفريق، وإداري، أصيبا بفيروس كورونا، وهو ما أكده عواد في تصريح لاحق.

مصطفى فتحي شارك هذا الموسم في 12 مباراة بمختلف البطولات بعد العودة من الإصابة التي كان يعاني منها في بداية الموسم.

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