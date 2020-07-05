إصابة مدرب ريال مدريد السابق بكورونا

أعلن فاندرلي لوكسمبورجو المدير الفني الحالي لبالميراس البرازيلي والسابق لريال مدريد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب لوكسمبورجو عبر "تويتر" "كانت نتيجة تحاليل فيروس كورونا الخاصة بي إيجابية".

وأوضح "أتواجد الآن في منزلي من أجل قضاء فترة العزل، وأشعر بالهدوء ودون آلام".

وأتم "يتولى الجهاز الطبي لبالميراس رعايتي".

كان لوكسمبورجو قاد منتخب البرازيل للتتويج بكوبا أمريكا 1999، لكنه خسر نهائي أولمبياد سيدني 2000 من الكاميرون ليرحل عن قيادة السيلساو.

وتولى قيادة ريال مدريد في النصف الثاني من موسم 2004-2005 ورحل في ديسمبر 2005.

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