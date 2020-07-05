تشكيل ليفربول – صلاح أساسي بجانب أوريجي أمام أستون فيلا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة أستون فيلا يوم الأحد.

ويحل أستون فيلا ضيفا على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في الجولة 33.

ليفربول حصد 86 نقطة حتى الآن، فيما يصارع أستون فيلا الهبوط ويقبع في المركز الـ18 برصيد 32 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندي روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- أليكس تشامبرلين – نابي كيتا

في الهجوم: ساديو ماني- ديفوك أوريجي - محمد صلاح

ويسعى ليفربول سريعا للتعافي من الهزيمة التي تلقاها على يد مانشستر سيتي يوم الخميس برباعية نظيفة.

أما أستون فيلا فيصارع مع وست هام يونايتد وواتفورد وبورنموث للنجاة من الهبوط.

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