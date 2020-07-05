ماندزوكيتش والدحيل ينفصلان

انتهت علاقة المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بفريقه الدحيل بعد أشهر قليلة من الانتقال للنادي القطري.

ماريو ماندزوكيتش النادي : الدحيل

وأفاد نادي الدحيل في بيان "توصلت إدارة النادي الى إتفاق مع المحترف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش يقضي بإنهاء التعاقد معه بالتراضي والإكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق".

وأضاف البيان "توجهت إدارة النادي بالشكر للاعب على الفترة التي تواجد فيها مع الفريق وتمنت له النجاح والتوفيق في مسيرته الإحترافية القادمة".

ماندزوكيتش البالغ من العمر 34 عاما انضم إلى الدحيل نهاية عام 2019 وشارك في 5 مباريات فقط.

من جهته، قال ماريو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد توصلت إلى اتفاق مع إدارة الدحيل لإنهاء عقدي بالتراضي".

وأضاف "أقدر الثقة وحسن الضيافة التي تلقيتها في قطر وأتمنى الأفضل للنادي والفريق في المستقبل".

الكرواتي لم يخض أي مباراة في موسم 2019-2020 مع يوفنتوس قبل الانتقال للدحيل، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18.

وسبق لماندزوكيتش أن لعب لأندية دينامو زغرب الكرواتي، وفولفسبورج وبايرن ميونيخ في ألمانيا، وأتليتكو مدريد الإسباني.

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