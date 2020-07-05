مدرب بايرن: لماذا لا يفوز ليفاندوفسكي بالكرة الذهبية؟

الأحد، 05 يوليه 2020 - 15:42

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - فيليبي كوتينيو - بايرن ميونيخ

رشح هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : بايرن ميونيخ

وقاد النجم البولندي فريقه للتتويج بثنائية الدوري والكأس بتسجيل 51 هدفا خلال 43 مباراة هذا الموسم، ومشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يصل لنهايته بعد.

وقال فيلك في تصريحات للصحفيين: "إذا نظرتم إلى إنجازات وأرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم سيتبادر إلى أذهانكم سؤال (لماذا لا يفوز لاعب من الدوري الألماني بهذه الجائزة؟).

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وأضاف "ليفاندوفسكي يملك كل الشروط اللازمة للفوز بجائزة الكرة الذهبية".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح أن الحفل السنوي لاختيار الأفضل في العالم لن يقام هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

ليفاندوفسكي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم بعد تسجيل 34 هدفا والتتويج بجائزة الهداف للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال ليفاندوفسكي بعد التتويج بالكأس على حساب باير ليفركوزن "لقد أظهرنا رغبة واضحة في الفوز، وأثبتنا أننا الفريق الأفضل".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا سعيد بأداء الفريق ككل، خاصة في الشوط الأول".

وأتم "في كرة الهدف الأول، قلت لنفسي لتجرب حظك، وفي الهدف الثاني، لمحت حارس المرمى وقد انزلق على الأرض ولذلك لعبت الكرة من فوق جسده".

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