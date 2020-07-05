سولشاير يتغنى بأداء الخماسي الأمامي ليونايتد

الأحد، 05 يوليه 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

تغنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بأداء الخط الأمامي لفريقه الذي حقق عدة انتصارات متتالية مؤخرا.

وفاز مانشستر يونايتد على بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا فقط أن نلعب ونثق بالطريقة التي نلعب بها مؤخرا".

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وأضاف "أعتقد أنه كان من المثير للغاية مشاهدة ما قدمه خط الهجوم بالطبع، لكنهم يحصلون على المساعدة من زملائهم في التمريرات، وسنواصل محاولة التحسن في المباريات القادمة".

وأضاف "نحن نعلم أن بإمكان ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وماسون جرينوود تسجيل الأهداف، ونعلم أن لديهم سرعة وطاقة، وهم شباب، وسيتعلمون، وسيتحسنون".

وأردف "إنهم يتعاونون مع لاعبين رائعين بتمريرات حاسمة مثل بول بوجبا وبرونو فيرنانديز".

وسجل اللاعب الشاب جرينوود ثنائية رائعة في فوز مانشستر بخماسية على بورنموث.

وأصبح جرينوود أصغر لاعب يسجل 15 هدفا لمانشستر يونايتد في موسم واحد في الدوري الإنجليزي منذ أن فعلها الأسطورة واين روني في 2004.

وواصل سولشاير التعبير عن سعادته بأداء فريقه مؤخرا "الأداء المبدع الذي يقدمه الفريق الآن أمر رائع".

وأوضح المدرب النرويجي "أحد الأشياء الإيجابية حول هؤلاء المهاجمين، إنهم يواصلون دفع بعضهم البعض للأمام".

وأتم "إنهم يعملون من أجل هدف مشترك ونحن نحاول الوصول إلى أعلى مركز ممكن في جدول الترتيب".

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