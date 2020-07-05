كرة يد - الأهلي يعلن ضم محسن رمضان رسميا

الأحد، 05 يوليه 2020 - 14:49

كتب : حسام نور الدين

محسن رمضان لاعب يد الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي رسميا ضم محسن رمضان لاعب منتخب مصر لكرة اليد لمدة أربعة مواسم.

وكان محسن رمضان قد تدرب مع الأهلي أمس السبت في أولى تدريبات الفريق تحت قيادة طارق محروس المدير الفني الجديد.

وقال رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي عبر الموقع الرسمي: "أتم الأهلي الاتفاق على ضم محسن رمضان ليدعم صفوف اليد لمدة أربعة مواسم".

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وأوضح "تسلم الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب من نادي هيليوبوليس بعد انتهاء فترة إعارته مع مضر السعودي".

وكان الأهلي قد أتم اتفاقه لضم محسن رمضان منذ فترة لكن انتظر النادي انتهاء عقد اللاعب بشكل رسمي والحصول على الاستغناء الخاص به.

وأتم عبد القادر تصريحاته "محسن رمضان لاعب دولي ويملك مقومات مميزة ويعد إضافة كبيرة للفريق للمنافسة على كل البطولات".

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كرة يد الأهلي محسن رمضان
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