مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر جدول الدوري لتحديد الوديات

الأحد، 05 يوليه 2020 - 14:16

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

ينتظر الإسماعيلي إعلان جدول مباريات الدوري المصري بعد استئنافه بشكل رسمي، وذلك لتحديد الوديات التي سيخوضها الفريق قبيل البطولة.

وقال أدهم السلحدار مدرب عام الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "الإسماعيلي يحتاج إلى شهر ونصف من أجل اكتساب اللاعبين لياقة المباريات".

وأضاف "المرحلة الأولى من التدريبات تستمر لمده ٨ أيام، وبعدها سنحصل على أول راحة".

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السلحدار أتبع "ننتظر جدول مباريات الدوري بشكل نهائي من قبل اتحاد الكرة، حتى نقوم بإضافة مجموعة من اللقاءات الودية لفترة الإعداد".

مدرب الإسماعيلي أكمل "نركز في الوقت الحالي على تدريبات اللياقة البدنية".

وأوضح "ننفذ التدريبات وسط إجراءات احترازية مشددة قامت بتوفيرها إدارة النادي في الأدوات ووسائل التدريب والإقامة داخل الفندق".

وأتم "في النهاية أنا والجهاز الفني واللاعبين سعداء لعودة النشاط بكل تأكيد".

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