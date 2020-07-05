لاعبو بايرن: كنا نتمنى الاحتفال بالثنائية مع الجماهير

أجمع لاعبو بايرن ميونيخ على أنهم كانوا بحاجة لحضور الجماهير في نهائي كأس ألمانيا من أجل الاحتفال معا بالثنائية المحلية، الدوري والكأس.

وحقق بايرن لقب كأس ألمانيا للمرة الـ20 في تاريخه بتغلبه على باير ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية التي جرت بملعب برلين الأوليمبي.

وقال توماس مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بالطبع بهذا اللقب، ولكني حزين لغياب الجماهير".

وأضاف "كنت أتمنى وجودهم في المدرجات ومشاركتنا لحظة التتويج والاحتفال بهذا الإنجاز".

وتتغيب الجماهير عن المدرجات منذ استئناف النشاط الكروي في ألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جهته، قال سيرج جنابري: "نحن سعداء للغاية بالفوز بالثنائية المحلية".

وأكمل "كنا نتمنى أن نحتفل بهذا الإنجاز مع الجماهير، وبالطبع نقدر لهم دعمهم وتشجيعهم لنا باستمرار".

أما دافيد ألابا فقال: "نحن سعداء للغاية بهذا اللقب. كنا نتمنى أن تشاركنا الجماهير الاحتفال في الملعب".

وتابع "أود أن أتقدم لهم بالشكر على تشجيعهم المتواصل لنا".

فيما أوضح مانويل نوير قائد الفريق "نحن سعداء وفخورون بهذا اللقب، خاصة وأنه تحقق في ظل ظروف لم نمر بها من قبل".

وأضاف "الجميع شاهدوا كيف تحسن وتطور مستوى بايرن في الأسابيع الأخيرة. أعتقد أننا قدمنا أداءً استثنائيا".

اقرأ أيضا:

نجم الزمالك السابق ينجو من حادث سير "مروع"

موقف الألعاب الأخرى من مسحات فيروس كورونا

بايرن يفوز بكأس ألمانيا ويحقق الثنائية

أرسنال يقهر ولفرهامبتون بثنائية "استثنائية"

رونالدو يريد استعادة الثقة