لاعبو بايرن: كنا نتمنى الاحتفال بالثنائية مع الجماهير

الأحد، 05 يوليه 2020 - 13:21

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونيخ

أجمع لاعبو بايرن ميونيخ على أنهم كانوا بحاجة لحضور الجماهير في نهائي كأس ألمانيا من أجل الاحتفال معا بالثنائية المحلية، الدوري والكأس.

وحقق بايرن لقب كأس ألمانيا للمرة الـ20 في تاريخه بتغلبه على باير ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية التي جرت بملعب برلين الأوليمبي.

وقال توماس مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بالطبع بهذا اللقب، ولكني حزين لغياب الجماهير".

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وأضاف "كنت أتمنى وجودهم في المدرجات ومشاركتنا لحظة التتويج والاحتفال بهذا الإنجاز".

وتتغيب الجماهير عن المدرجات منذ استئناف النشاط الكروي في ألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جهته، قال سيرج جنابري: "نحن سعداء للغاية بالفوز بالثنائية المحلية".

وأكمل "كنا نتمنى أن نحتفل بهذا الإنجاز مع الجماهير، وبالطبع نقدر لهم دعمهم وتشجيعهم لنا باستمرار".

أما دافيد ألابا فقال: "نحن سعداء للغاية بهذا اللقب. كنا نتمنى أن تشاركنا الجماهير الاحتفال في الملعب".

وتابع "أود أن أتقدم لهم بالشكر على تشجيعهم المتواصل لنا".

فيما أوضح مانويل نوير قائد الفريق "نحن سعداء وفخورون بهذا اللقب، خاصة وأنه تحقق في ظل ظروف لم نمر بها من قبل".

وأضاف "الجميع شاهدوا كيف تحسن وتطور مستوى بايرن في الأسابيع الأخيرة. أعتقد أننا قدمنا أداءً استثنائيا".

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