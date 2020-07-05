تشكيل ريال مدريد – ميليتاو وأسينسيو أساسيان أمام بلباو

الأحد، 05 يوليه 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

أسينسيو - ريال مدريد - فالنسيا

يعود إيدر ميليتاو المدافع البرازيلي لتشكيل ريال مدريد لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، فيما يبدأ ماركو أسينسيو لأول مرة هذا الموسم أمام أتليتك بلباو.

كشف زين الدين زيدان عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلباو بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد شهد تواجد إيدر ميليتاو ورودريجو سيلفا كأساسيين لأول مرة منذ استئناف الدوري، فيما يبدأ أسينسو لأول مرة في الموسم ككل بعد العودة من الإصابة خلال فترة التوقف.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: مارسيلو – إيدر ميليتاو – سيرخيو راموس – داني كاربخال.

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي.

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – رودريجو سيلفا.

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