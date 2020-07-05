خبر في الجول – عماد فتحي يقترب من العودة لتدريبات المصري

الأحد، 05 يوليه 2020 - 12:53

كتب : أيمن عيد

عماد فتحي يحتفل بهدف المصري الأول في نادي مصر

اقترب عماد فتحي لاعب النادي المصري من العودة لتدريبات الفريق مع اقتراب اكتمال جاهزيته من إصابة الرباط الصليبي.

وحسب الجهاز الطبي للنادي المصري، فإن حالة عماد فتحي البدنية أصبحت مطمئنة، وأمامه أسبوع أو أقل للتواجد فى تدريبات الفريق الجماعية.

عماد فتحي انضم للنادي المصري بداية الموسم الجاري، قادما من صفوف الزمالك.

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وأصيب فتحي بإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة يوم 1 ديسمبر الماضي في مباراة أمام نواذيبو الموريتاني في الكونفدرالية الإفريقية.

صاحب الـ27 عاما شارك في 5 مباريات فقط مع المصري قبل الإصابة، منهم مباراتين فقط كأساسي وتعرض للإصابة في تلك الأخيرة. سجل هدفا واحدا في تلك المباريات.

ويستعد المصري لاستئناف مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل بعد توقف لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

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