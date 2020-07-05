جوارديولا: اكتساح ليفربول يشعرنا بأننا سنعود كما كنا

الأحد، 05 يوليه 2020 - 12:27

كتب : FilGoal

جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الفوز الكاسح على ليفربول بطل الدوري قبل أيام أعطى الفريق السماري شعورا خاصا.

يحل سيتي ضيفا على ساوثامبتون ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد، بعد 3 أيام من إسقاط ليفربول برباعية نظيفة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، لكن لا يمكنني إنكار أن الفوز على ليفربول بالطريقة التي فعلناها يعطينا شعورا خاصا".

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وأكمل "من المهم حينما تفوز على خصوم مثل ليفربول، أفضل فريق في إنجلترا، أن تفعل ذلك بالطريقة التي تعطي بها رسالة لنفسك بأنك تستطيع القيام بذلك، وأننا يمكن أن نعود كما كنا".

وعن لقاء ساوثامبتون، أضاف "ستكون كل مباراة مختلفة، ما أريده هو الوصول إلى أفضل حالة في هذه المباريات وفرض عقليتنا على أرض الملعب".

سيتي في مركز الوصافة بالدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، أما ساوثامبتون في المركز 14 برصيد 40 نقطة.

وعن رأيه في الخط الأمامي لفريقه "الأمر مثالي بالنسبة لنا، كل من سيرجيو أجويرو وجابريل جيسوس يكملان بعضهما البعض".

وأتم "جيسوس لديه شيء فريد، هو يساعدنا لنكون أكثر عدوانية، إنه مقاتل، سجلنا العديد من الأهداف في المباريات الخمسة الأخيرة بفضله، علينا تطويع صفاته لصالح الفريق".

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