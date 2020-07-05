سبورت: برشلونة يوافق على تخفيض سعر راكيتيتش

الأحد، 05 يوليه 2020 - 12:17

كتب : FilGoal

راكيتيتش

وافق برشلونة على تخفيض سعر إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق لتسهيل عملية بيعه.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة وافقت على تخفيض سعر إيفان راكيتيتش المطلوب، وذلك للتسهيل عليه في اختيار وجهته المقبلة.

اللاعب حسب "سبورت" يريد العودة لإشبيلية والاعتزال في فريقه القديم.

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وسيؤجل مصير الدولي الكرواتي لحين انتهاء دوري أبطال أوروبا بعد شهر أغسطس المقبل.

راكيتيتش انضم لبرشلونة موسم 2014/2015 قادما من إشبيلية، وبعد ثلاثة مواسم قضاها في الفريق الأندلسي الذي انضم له في 2011 بعد 4 مواسم في شالكه الألماني.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 37 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع أربعة آخرين.

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