مرتجي يشارك إنفانتينو ورموز الكرة العالمية في مؤتمر صناعة كرة القدم عبر الفيديو

الأحد، 05 يوليه 2020 - 12:04

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

خالد مرتجي

يشارك خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوى رسمية من رابطة الأندية المحترفة الإسبانية (لا ليجا) في مؤتمر صناعة كرة القدم.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وسيشهد حضور ومشاركة أكثر من 250 شخصية رياضية عاملية تمثل رؤوساء أندية وخبراء تسويق ونجوم سابقين في كرة القدم.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المؤتمر يهدف لمناقشة سبل تطوير اللعبة والاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.

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ويشارك في المؤتمر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويتم عقد المؤتمر عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويشارك مرتجي في هذا الحدث الكروي باعتباره مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية في النادي الأهلي، خاصة بعد مشاركته العام الماضي في مدريد رفقة محمد سراج عضو مجلس الأهلي.

ويتطلع خالد مرتجي للخروج بأكبر استفادة للنادي الأهلي من مشاركته في مؤتمر الغد لاسيما وأن الأندية العالمية تبحث حاليا طرق النهوض من الكبوة التى خلفتها جائحة كورونا على الأصعدة المالية وأسعار اللاعبين وعملية التسويق والاستثمار التى ستتأثر بالتأكيد بأزمة كورونا.

ويحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على تواجد النادي في مثل هذه المؤتمرات والأحداث الكروية العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم وتحقيق أكبر إستفادة للأهلي لذا وافق رئيس الاهلي على حضور مرتجي وسراج في مؤتمر العام الماضي ثم رحب مؤخراً بمشاركة خالد مرتجي في مؤتمر الغد عبر الفيديوكونفرانس في إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية.

وكشف موقع الأهلي عن تميز خالد مرتجي بعلاقات قوية في مٌحيط أسرة كرة القدم العالمية لاسيما وأنه كان عضواً بارزاً بلجنة الأندية التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم لعدة سنوات وشارك في إجتماعات هامة بها قبل أن يتم إلغاء هذه اللجنة مؤخراً.

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