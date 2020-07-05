مدرب بايرن: سنحتفل بالثنائية المحلية وننال بعض الراحة لنستعد لدوري الأبطال

يستهدف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ، تحقيق ثلاثية تاريخية بالسعى وراء لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تحقيق الثنائية المحلية.

وحقق بايرن لقب كأس ألمانيا للمرة الـ20 في تاريخه بتغلبه على باير ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية التي جرت بملعب برلين الأوليمبي.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فخورون بهذا الإنجاز. لقد ظهر الفريق بمستوى رائع للغاية في الأسابيع الأخيرة، وازدادت ثقة اللاعبين في أنفسهم بشكل كبير".

وأضاف "الفريق يقدم شيئًا استثنائيًا، ولا يسعني وصف مدى سعادتي".

وتابع "على صعيد المباراة، فيجب أن نعترف أننا ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني، وسنعمل على علاجها في المستقبل".

وأتم "أما الآن فسنحتفل بالثنائية المحلية. ونمنح اللاعبين بعض الراحة قبل العودة للاستعداد لدوري الأبطال".

ووضع بايرن قدما في ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على تشيلسي في ذهاب دور الـ16 بثلاثية نظيفة قبل أن تتوقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جهته، قال كارل هاينتس رومينيجيه الرئيس التنفيذي للنادي "لقد حققنا لقبنا المحلي رقم 50، وهذا هو أهم شيء".

واستمر "أن نحقق الثنائية المحلية ونواصل المنافسة في دوري الأبطال فهذا أمر رائع بكل تأكيد، ولذلك يجب أن نشيد بالفريق وبفليك الذي أعاد لبايرن شخصيته وكرته الجميلة من جديد".

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